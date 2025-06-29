«Бенфика» сравняла счет в конце основного времени против «Челси»: 11.00 перед этим давали на ничью

После возобновления игры «Бенфика» заработала пенальти при 11.00 на ничью. На 90+2 минуте его реализовал Анхель Ди Мария — так команды сыграли 1:1 в основное время и перешли в дополнительное.
Дальше на 108-й минуте Кристофер Нкунку снова вывел «Челси» вперед — 2:1.
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