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«Бенфика» сравняла счет в конце основного времени против «Челси»: 11.00 перед этим давали на ничью

В ⅛ финала КЧМ в Шарлотт играли «Бенфика» и «Челси». Англичане вели в счете 1:0 к 85-й минуте, после чего матч был прерван из-за плохой погоды почти на два часа.

После возобновления игры «Бенфика» заработала пенальти при 11.00 на ничью. На 90+2 минуте его реализовал Анхель Ди Мария — так команды сыграли 1:1 в основное время и перешли в дополнительное.

Дальше на 108-й минуте Кристофер Нкунку снова вывел «Челси» вперед — 2:1.

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