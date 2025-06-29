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«Амкал» при Панове добирался до финала во всех медиафутбольных турнирах

Команда 45-летнего тренера в полуфинале Winline Медиалиги обыграла ФК «10» (1:0, 2:0) и в решающем матче встретится с «БроукБойз».

Источник: Спортс"

До этого команда под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.

Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.

Кроме того, «Амкал» в начале этого года добрался до финала медиалиги Казахстана, где проиграл «Броукам».

Таким образом, у Панова в «Амкале» уже четыре финала — в одном он одержал победу, в двух — проиграл.

В финале МФЛ-6 «Амкал» и «БроукБойз» сыграют 5 июля в «Лужниках», начало игры — в 19:00 по московскому времени.