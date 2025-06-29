«Амкал» при Панове добирался до финала во всех медиафутбольных турнирах

До этого команда под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.
Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.
Кроме того, «Амкал» в начале этого года добрался до финала медиалиги Казахстана, где проиграл «Броукам».
Таким образом, у Панова в «Амкале» уже четыре финала — в одном он одержал победу, в двух — проиграл.
В финале МФЛ-6 «Амкал» и «БроукБойз» сыграют 5 июля в «Лужниках», начало игры — в 19:00 по московскому времени.