Дзюба, Щербакова, Мамун, Тюкавин примут участие в фан-встречах в рамках Дня и Ночи Московского спорта

В рамках мероприятия состоятся фан-встречи с футболистами Артемом Дзюбой и Константином Тюкавиным, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун, а также шведским фристайлистом, пятикратным чемпионом турнира X-Games Даниэлем Бодином.
Ночь Московского спорта (с 20:00 до 23:00 5 июля) включает в себя тренировки по 24 видам спорта на площадках в центральной части города. Полная программа опубликована на сайте мероприятия.