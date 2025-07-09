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Лига наций (жен). Италия встретится с Бельгией, Франция — с Японией, Бразилия обыграла Болгарию, другие матчи

9 июля пройдут очередные матчи турнира.

Источник: Спортс"

Лига наций.

Женщины.

9 июля.

Тиба, Япония.

Болгария — Бразилия — 1−3 (21:25, 29:27, 10:25, 19:25).

Южная Корея — Польша — 9.30.

Франция — Япония — 13.20.

Апелдорн, Нидерланды.

Чехия — Сербия — 14.00.

Италия — Бельгия — 18.00.

Нидерланды — Турция — 21.30.

Арлингтон, США.

Германия — Канада — 20.30.

Доминиканская Республика — Китай — 0.00 (10 июля).

Таиланд — США — 3.30 (10 июля).

Турнирное положение: Бразилия — 8 побед — 1 поражение (23 очка), Италия — 8−0 (22), Польша — 7−1 (21), Турция — 7−1 (19), Япония — 6−2 (18), Китай — 5−3 (15), Германия — 4−4 (14), США — 4−4 (11), Чехия — 4−4 (10), Доминиканская Республика — 4−4 (9), Франция — 3−5 (10), Нидерланды — 3−5 (10), Болгария — 3−6 (9), Бельгия — 3−5 (8), Канада — 2−6 (5), Таиланд — 1−7 (5), Южная Корея — 1−7 (4), Сербия — 0−8 (5).