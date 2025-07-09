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Александр Тихонов о драке Смолова: «Сначала Кокорин, теперь он — терпеть не могу российский футбол. Стрельцова ни за что наказали, а тут тем более надо — штрафы, дисквалификация, конфискация зарпла

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Источник: Спортс"

"Нельзя его прощать даже после извинений. Я бы ни в коем случае не прощал. Сначала Кокорин, теперь Смолов, а кто будет дальше? У них уже это традиция. Им надо пример молодежи показывать, а они такое демонстрируют. Это антипример. Наказание должно быть соответствующим.

Это же вообще не первый случай. Лучше бы они нормально в футбол играли. Надо его наказывать. У нас в свое время Стрельцова ни за что наказали, а он был наш Пеле. А за это тем более наказать надо по полной программе. Это еще и на камеры попало.

По полной — это штрафы, дисквалификация на год и конфискация зарплаты, ведь им все равно ни за что платят бешеные деньги. Терпеть не могу российский футбол", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова — о драке в «Кофемании».