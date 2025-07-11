Лига наций (жен). Польша встретится с Бразилией, Болгария сыграет с Францией, Чехия против Турции, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Тиба, Япония.
Болгария — Франция — 9.30.
Польша — Бразилия — 13.20.
Апелдорн, Нидерланды.
Бельгия — Сербия — 18.00.
Чехия — Турция — 21.30.
Арлингтон, США.
Таиланд — Доминиканская Республика — 0.00 (12 июля).
Канада — Китай — 3.30 (12 июля).
Турнирное положение: Италия — 10 побед — 0 поражений (28 очков), Бразилия — 9−1 (25), Польша — 8−1 (24), Япония — 8−2 (24), Турция — 8−1 (22), Германия — 6−4 (19), Китай — 6−3 (17), США — 6−4 (17), Нидерланды — 4−6 (13), Чехия — 4−5 (10), Доминиканская Республика — 4−6 (10), Франция — 3−7 (11), Болгария — 3−6 (9), Бельгия — 3−7 (8), Канада — 2−7 (7), Сербия — 1−9 (8), Таиланд — 1−9 (5), Южная Корея — 1−9 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.