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Лига наций (жен). Южная Корея встретится с Францией, Япония сыграет с Бразилией, Италия против Нидерландов, другие матчи

13 июля пройдут очередные матчи турнира по волейболу.

Источник: Sports

Лига наций.

Женщины.

Тиба, Япония.

Южная Корея — Франция — 5.00.

Болгария — Польша — 8.30.

Япония — Бразилия — 13.20.

Апелдорн, Нидерланды.

Чехия — Бельгия — 13.30.

Нидерланды — Италия — 17.00.

Сербия — Турция — 21.00.

Арлингтон, США.

Германия — Доминиканская Республика — 19.30.

Таиланд — Канада — 23.00.

Китай — США — 3.00 (14 июля).

Турнирное положение: Италия — 11 побед — 0 поражений (30 очков), Бразилия — 10−1 (28), Япония — 9−2 (27), Польша — 8−3 (24), Турция — 8−3 (23), Китай — 8−3 (22), США — 7−4 (19), Германия — 6−5 (20), Нидерланды — 5−6 (15), Чехия — 5−6 (14), Доминиканская Республика — 5−6 (13), Франция — 4−7 (14), Болгария — 4−7 (11), Бельгия — 3−8 (8), Сербия — 2−9 (11), Канада — 2−9 (8), Южная Корея — 1−10 (5), Таиланд — 1−10 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.