Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В “Филадельфии” защитники садились под его удары — все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу»

— Единственная радость, что не надо было против него в меньшинстве играть. И знаешь, кому отдать пас, кто сможет забить.
Его удары кости ломают, ноги. У нас пару защитников садились под его удары год назад, два года назад, и все надолго выбывали. Поэтому, прежде чем садиться, либо нужно правильно это сделать, либо надо думать, как перехватывать шайбу.
— Как обороняться против Овечкина?
— Вы видите, уже много лет Саша Овечкин забивает практически каждую игру, и тяжело найти какой-то способ, чтобы его сдержать, — сказал Егор Замула.
Овечкин об отмене дресс-кода для игроков НХЛ: «Мне без разницы — что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно».