Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В “Филадельфии” защитники садились под его удары — все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу»

Защитник «Филадельфии» провел 63 матча и набрал 15 (3+12) очков в прошлом сезоне.

Источник: Sports

— Единственная радость, что не надо было против него в меньшинстве играть. И знаешь, кому отдать пас, кто сможет забить.

Его удары кости ломают, ноги. У нас пару защитников садились под его удары год назад, два года назад, и все надолго выбывали. Поэтому, прежде чем садиться, либо нужно правильно это сделать, либо надо думать, как перехватывать шайбу.

— Как обороняться против Овечкина?

— Вы видите, уже много лет Саша Овечкин забивает практически каждую игру, и тяжело найти какой-то способ, чтобы его сдержать, — сказал Егор Замула.

Овечкин об отмене дресс-кода для игроков НХЛ: «Мне без разницы — что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно».