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«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады

Международная федерация университетского спорта (FISU) дала необходимые гарантии безопасности для участия россиян в параде открытия Универсиады в Германии.

Источник: Спортс"

Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС). Церемония начнется 16 июля в Дуйсбурге.

"Буквально только что мы получили от FISU подтверждение, что можем принимать участие в церемонии открытия, нам были даны все необходимые гарантии безопасности. Это очень важно, потому что нас беспокоила безопасность спортсменов во время участия в этой церемонии.

РССС совместно со спортсменами приняли решение, что если такая возможность есть, мы участвуем", — заявили в пресс-службе РССС.

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в немецких Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.