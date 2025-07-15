Покровская о подготовке к ЧМ: «Все это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. Причин для этого много»

— Конечно, все это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. И причин для этого много. Нас долго не было на чемпионатах мира, к тому же у нас новый состав. Самая опытная спортсменка — Майя Дорошко, она стоит в дуэте с Татьяной Гайдай, которая тоже уже выступала на высоком уровне.