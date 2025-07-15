Олег Матыцин: «Сильная спортивная Россия нужна миру. Без нее статус соревнований, ЧМ, Олимпийских игр значительно снизился»

Мне кажется, этот опыт надо сейчас использовать — не копировать, а именно использовать и говорить с руководителями международного спорта с позиции уверенности в том, что мы будем успешно развиваться, несмотря на санкционный режим. При этом мы остаемся членами международного сообщества, мы никуда не уходили ни из МОК (Международного олимпийского комитета), ни из федераций.