Анастасия Киннунен будет работать со сборной Австралии по биатлону

Киннунен завершила спортивную карьеру в марте 2023 года. Она трижды попадала в топ-10 в личных гонках на Кубке мира, участвовала в трех Олимпийских играх, а также брала бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону в суперспринте.