Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»

Требуется еще много совместной работы. Сейчас возникают трудности с ограничениями и банковскими переводами. Но этот вопрос будет решен, и мы продолжим в интересах российского спорта находить пути для того, чтобы у наших недоброжелателей не было возможности не допускать наших спортсменов до международных соревнований.