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80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами, заявили во ВЦИОМ

Данные опроса привел директор департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

Источник: Спортс"

"Сегодня порядка 75% россиян заявляют о том, что занимаются спортом. А порядка 80% россиян заявили о том, что они гордятся российским спортом и российскими спортсменами.

При этом 64% участников опроса назвали конкретного спортсмена, которым они гордятся, а 14% — представителей отдельных видов спорта. Чаще всего россияне называли достижения хоккеиста Александра Овечкина и результаты фигуристов.

Жители РФ гордятся проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, называют успехи на крупных международных соревнованиях за последние 10−15 лет.

Нам это важно. И как результат, сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных мероприятиях, в том числе, конечно же, Олимпийских. Так считают 95% респондентов", — сказал Мамонов.

По словам Мамонова, тема спорта интересует россиян в том числе потому, что он является одним из эффективных социальных лифтов.

«То есть порядка 90% респондентов заявляют о том, что сегодня в России человек, занимающийся спортом, может преуспеть в этой сфере, добиться высокого положения вне зависимости от того, есть ли у него какие-то изначальные ресурсы», — отметил социолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила».

Он добавил, что, согласно данным опроса, 40% россиян интересуется новостями спорта.

60,3% — доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная.

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