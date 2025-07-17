80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами, заявили во ВЦИОМ

«То есть порядка 90% респондентов заявляют о том, что сегодня в России человек, занимающийся спортом, может преуспеть в этой сфере, добиться высокого положения вне зависимости от того, есть ли у него какие-то изначальные ресурсы», — отметил социолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила».