Аплачкина и Никитин стали победителями дистанции 10 км на «Большом фестивале бега». Первые на 15 км — Попов и Александрова

Участники соревновались на дистанциях 5, 10 и 15 км. Маршрут на 15 км прошел через все Садовое кольцо, на 10 км — от метро «Парк Культуры» до Цветного бульвара и обратно, на 5 км — от метро «Парк Культуры» до станции «Краснопресненская».