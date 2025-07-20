Аплачкина и Никитин стали победителями дистанции 10 км на «Большом фестивале бега». Первые на 15 км — Попов и Александрова

Участники соревновались на дистанциях 5, 10 и 15 км. Маршрут на 15 км прошел через все Садовое кольцо, на 10 км — от метро «Парк Культуры» до Цветного бульвара и обратно, на 5 км — от метро «Парк Культуры» до станции «Краснопресненская».
Результаты победителей и призеров:
15 км, мужчины.
Артем Попов — 43:53.
Сергей Шаров — 43:57.
Александр Ольков — 46:05.
Ринас Ахмадеев — 48:30.
15 км, женщины.
Дина Александрова — 50:57.
Лилия Мендаева — 51:02.
Луиза Лега (Дмитриева) — 51:24.
Алла Сидорова — 52:14.
10 км, мужчины.
Владимир Никитин — 30:05.
Сергей Петров — 30:20.
Павел Адышкин — 31:03.
10 км, женщины.
Светлана Аплачкина — 33:36.
Софья Каменева — 34:49.
Екатерина Александрова — 36:19.
5 км, мужчины.
Константин Плохотников — 14:33.
Кирилл Тришканов — 14:34.
Артем Цибак — 14:47.
5 км, женщины.
Ульяна Андреева — 16:42.
Юлия Конякина — 17:00.
Анна Фокина — 17:06.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Победители дистанций 10 и 15 км получили за победу по Москвичу.