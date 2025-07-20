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Аплачкина и Никитин стали победителями дистанции 10 км на «Большом фестивале бега». Первые на 15 км — Попов и Александрова

19 июля в Москве по Садовому кольцу прошел вечерний спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST от организаторов «Беговое сообщество».

Участники соревновались на дистанциях 5, 10 и 15 км. Маршрут на 15 км прошел через все Садовое кольцо, на 10 км — от метро «Парк Культуры» до Цветного бульвара и обратно, на 5 км — от метро «Парк Культуры» до станции «Краснопресненская».

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины.

Артем Попов — 43:53.

Сергей Шаров — 43:57.

Александр Ольков — 46:05.

Ринас Ахмадеев — 48:30.

15 км, женщины.

Дина Александрова — 50:57.

Лилия Мендаева — 51:02.

Луиза Лега (Дмитриева) — 51:24.

Алла Сидорова — 52:14.

10 км, мужчины.

Владимир Никитин — 30:05.

Сергей Петров — 30:20.

Павел Адышкин — 31:03.

10 км, женщины.

Светлана Аплачкина — 33:36.

Софья Каменева — 34:49.

Екатерина Александрова — 36:19.

5 км, мужчины.

Константин Плохотников — 14:33.

Кирилл Тришканов — 14:34.

Артем Цибак — 14:47.

5 км, женщины.

Ульяна Андреева — 16:42.

Юлия Конякина — 17:00.

Анна Фокина — 17:06.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Победители дистанций 10 и 15 км получили за победу по Москвичу.