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Лысенко, Попов и Кирильцев победили на молодежном чемпионате Европы по велотреку

19 июля российские спортсмены завоевали три золота и серебро на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который проходит в португальской Анадии.

Источник: Спортс"

Россияне выступают в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 20 июля.

Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи.

Анадия, Португалия.

Юниорки.

1. Шанталь Пеголо (Италия) — 40.

2. Полина Даньшина (Россия) — 39.

3. Дам Ида Фиалла (Дания) — 28.

Женщины (до 23 лет).

1. Алина Лысенко (Россия) — 1.06,567.

2. Риан Эдмундс (Великобритания) — 1.07,364.

3. Клара Шнайдер (Германия) — 1.07,394.

Юниоры.

Гонка по очкам.

1. Марк Попов (Россия) — 74.

2. Хаймо Фуггер (Австрия) — 56.

3. Джулиан Бортолами (Италия) — 5.

Мужчины (до 23 лет).

Спринт.

1. Никита Кирильцев (Россия).

2. Лоуи Нуленс (Бельгия).

3. Маркус Хейли (Великобритания).