Лысенко, Попов и Кирильцев победили на молодежном чемпионате Европы по велотреку

Россияне выступают в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 20 июля.
Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи.
Анадия, Португалия.
Юниорки.
1. Шанталь Пеголо (Италия) — 40.
2. Полина Даньшина (Россия) — 39.
3. Дам Ида Фиалла (Дания) — 28.
Женщины (до 23 лет).
1. Алина Лысенко (Россия) — 1.06,567.
2. Риан Эдмундс (Великобритания) — 1.07,364.
3. Клара Шнайдер (Германия) — 1.07,394.
Юниоры.
Гонка по очкам.
1. Марк Попов (Россия) — 74.
2. Хаймо Фуггер (Австрия) — 56.
3. Джулиан Бортолами (Италия) — 5.
Мужчины (до 23 лет).
Спринт.
1. Никита Кирильцев (Россия).
2. Лоуи Нуленс (Бельгия).
3. Маркус Хейли (Великобритания).