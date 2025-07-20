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Ефимова о любимом хоккеисте: «Назову Овечкина. Я не знаю, как можно быть лучше, пока невозможно»

"У всех хоккеистов очаровательные улыбки. Тяжело выбрать, кто самый красивый российский хоккеист. Они все красивые, кого не возьми.

Источник: Спортс"

А если выбирать любимого, то назову Александра Овечкина. Я не знаю, как можно быть лучше. Пока невозможно", — сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол и опередив Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

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