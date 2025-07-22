«Барыс» назначил Евгения Королева врио главного тренера. Изменения в штабе связаны «с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне»

В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды.
В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королев.
Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", — говорится в заявлении казахстанского клуба.
В прошлом сезоне «Барыс» занял последнее место в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее сообщалось, что астанинцам нужно заплатить около 29 млн рублей за прекращение сотрудничества с Галымом Мамбеталиевым, возглавившим команду по ходу сезона. Королев входил в его тренерский штаб.