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«Барыс» назначил Евгения Королева врио главного тренера. Изменения в штабе связаны «с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне»

«Евгений Королев — временно исполняющий обязанности главного тренера “Барыса”.

В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королев.

Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", — говорится в заявлении казахстанского клуба.

В прошлом сезоне «Барыс» занял последнее место в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось, что астанинцам нужно заплатить около 29 млн рублей за прекращение сотрудничества с Галымом Мамбеталиевым, возглавившим команду по ходу сезона. Королев входил в его тренерский штаб.