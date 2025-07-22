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Четырехкратный олимпийский чемпион Маршан снялся с двух дистанций на ЧМ-2025

Четырехкратный олимпийский чемпион из Франции не выступит на дистанциях 200 м баттерфляем и 200 м брассом. Из личных заплывов Маршан выйдет на две дистанции комплексом — 200 м и 400 м.

Источник: Спортс"

На Олимпиаде-2024 в Париже Маршан выиграл золото на всех этих четырех дистанциях, причем победы на 200 м баттерфляем и 200 м брассом состоялись в один день (с перерывом между финалами около 90 минут).

"Мы сделали такой выбор, потому что сейчас идет постолимпийский сезон, и у него еще не было возможности проплыть 200 м комплексом без других заплывов до или после в тот же день.

Он хотел попробовать проплыть 200 м комплексом изолированно и посмотреть, на что он способен. Сейчас главная идея — провести этот заплыв без каких-либо помех. Это интересно и ему, и нам.

Кроме того, в постолимпийский сезон бывает полезно немного облегчить программу", — сказал клубный тренер Маршана Николя Кастель.

Мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом принадлежит американцу Райану Лохте (установлен на ЧМ-2011) — 1.54,00. В Париже-2024 Маршан проплыл за 1.54,06.