Журова о том, что Мельникова убрала из программы песню «Младший лейтенант»: «Думаю, Украина убедила международную федерацию, что есть связь с армией»

«Мы же понимаем, что слова “младший лейтенант” вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая.
Причем самое интересное, что песня к армии не имеет никакого отношения вообще. Можно, конечно, преподнести по-разному. Это же дело фантазии. Сейчас, по-моему, слова и не играли бы. Была бы только музыка. Она там к армии точно отношения не имела. По крайней мере, я честно скажу, в молодости, когда мы под нее танцевали, не помню, чтобы мы ее связывали с армией. Она как раз о том, что парень-то вернулся.
Во многих песнях можно углядеть что угодно. Слишком русские, слишком еще что-нибудь. Тут «Калинка», там «малинка», тут «Катюша». Поэтому тоже все не подходит", — сказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.