Журова о том, что Мельникова убрала из программы песню «Младший лейтенант»: «Думаю, Украина убедила международную федерацию, что есть связь с армией»

Причем самое интересное, что песня к армии не имеет никакого отношения вообще. Можно, конечно, преподнести по-разному. Это же дело фантазии. Сейчас, по-моему, слова и не играли бы. Была бы только музыка. Она там к армии точно отношения не имела. По крайней мере, я честно скажу, в молодости, когда мы под нее танцевали, не помню, чтобы мы ее связывали с армией. Она как раз о том, что парень-то вернулся.