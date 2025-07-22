Филип Риверс официально завершил карьеру в составе «Чарджерс», подписав однодневный контракт

«Я благодарен за эти 16 лет и за то, что мне доверили роль квотербека. Я никогда не воспринимал это как должное — выходить на поле и вести за собой “Чарджерс” больше чем в 240 матчах подряд», — сказал Риверс в видеоролике клуба.