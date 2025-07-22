Филип Риверс официально завершил карьеру в составе «Чарджерс», подписав однодневный контракт

Риверс провел в составе «Чарджерс» 16 сезонов, начиная с 2004 года.
«Я благодарен за эти 16 лет и за то, что мне доверили роль квотербека. Я никогда не воспринимал это как должное — выходить на поле и вести за собой “Чарджерс” больше чем в 240 матчах подряд», — сказал Риверс в видеоролике клуба.
За время выступлений за «Чарджерс» Риверс восемь раз попадал в Матч звезд и получал приз «Возвращение года». Он остается рекордсменом клуба по победам (123), пасовым ярдам (59 271), тачдаунам (397), камбэкам в четвертой четверти (27) и победным драйвам (32).
С командой он шесть раз выходил в плей-офф и четыре сезона выигрывал по 10 и более матчей, но лишь раз дошел до финала конференции — в 2007 году.
Риверс оставался лицом клуба как в Сан-Диего, так и после переезда в Лос-Анджелес в 2017-м. Он отыграл там еще три сезона, а затем перешел в «Индианаполис», где провел последний год карьеры.