Прыгун в воду Терновой: «Синхронное плавание — это точно не мое. Все-таки по большей части женский вид спорта, там своя эстетика. У девушек это красиво смотрится»

"Опыта в синхронном плавании нет, это просто так получилось. Когда мне было лет 14, кажется, одна из тренеров по синхронному плаванию, увидев, как у меня тянутся ноги, даже звала попробовать. Но это точно не мое.
Все-таки это по большей части женский вид спорта, там своя эстетика. У девушек это красиво смотрится, у них по-другому построено тело. Я не считаю, что мне бы это подошло", — сказал Терновой.
На чемпионате мира-2025, который проходит сейчас в Сингапуре, в мужском синхронном плавании два золота выиграл россиянин Александр Мальцев.
Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он — главная звезда сборной.