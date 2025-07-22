Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прыгун в воду Терновой: «Синхронное плавание — это точно не мое. Все-таки по большей части женский вид спорта, там своя эстетика. У девушек это красиво смотрится»

Терновой — бронзовый призер чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду. Он рассказал, что раньше тренеры предлагали ему стать синхронистом.

Источник: Спортс"

"Опыта в синхронном плавании нет, это просто так получилось. Когда мне было лет 14, кажется, одна из тренеров по синхронному плаванию, увидев, как у меня тянутся ноги, даже звала попробовать. Но это точно не мое.

Все-таки это по большей части женский вид спорта, там своя эстетика. У девушек это красиво смотрится, у них по-другому построено тело. Я не считаю, что мне бы это подошло", — сказал Терновой.

На чемпионате мира-2025, который проходит сейчас в Сингапуре, в мужском синхронном плавании два золота выиграл россиянин Александр Мальцев.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он — главная звезда сборной.