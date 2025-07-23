Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чикунова об общении с иностранцами: «Девочки говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Слышала только позитив»

Чикунова выступит на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

Источник: Спортс"

«Когда в Будапеште (на ЧМ-2024 на короткой воде — Спортс»") я встречалась с девочками на разминке, то они действительно были рады меня видеть. Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Я слышала только позитив, негатива в мой адрес не было показано ни разу.

С той же эстонкой Энели Ефимовой все нормально: мы пообщались, перебросились фразами, поэтому я не вижу опасений, что ситуация резко поменяется и к нам начнут негативно относиться. Думаю, в этом плане все должно быть хорошо", — рассказала Евгения Чикунова,