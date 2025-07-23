Чикунова об общении с иностранцами: «Девочки говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Слышала только позитив»

«Когда в Будапеште (на ЧМ-2024 на короткой воде — Спортс»") я встречалась с девочками на разминке, то они действительно были рады меня видеть. Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Я слышала только позитив, негатива в мой адрес не было показано ни разу.