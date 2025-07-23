Южноафриканец Руан Смит вошел в тренерский штаб «Красного Яра»

Прививаем новые привычки, которые можно довести до идеала, но не так быстро, как хотелось бы. Сейчас мы над этим упорно работаем. Еще важный момент — нужно быть готовым ментально к каждой схватке. Это поправить труднее всего, но все можно сделать. Таланта и способностей у ребят более чем достаточно", — рассказал Смит.