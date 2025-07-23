Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай выступят в произвольной программе дуэтов

Сингапур.
Синхронное плавание.
Женщины, дуэты, произвольная программа.
Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Квалификация.
1. Лилу Ллуис Валетте — Ирис Тио Касас (Испания) — 273,8950.
2. Майя Дорошко — Татьяна Гайдай (Россия) — 269,4688.
3. Энрика Пикколи — Лукреция Руджеро (Италия) — 266,9571.
4. Ута Кобаяси — Томока Сато (Япония) — 255,9020.
5. Лелис Алавес — Роман Люнель (Франция) — 252,6575.
6. Линь Яньхань — Линь Яньцзюнь (Китай) — 251,8706.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре.