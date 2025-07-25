Синхронист Мальцев после серебра на ЧМ: «Все решила математика, и по сути, наш вид спорта сейчас — лотерея»

"Понимали, что будет тяжелая борьба, самая тяжелая, потому что наши главные конкуренты — испанцы — выступали на всех этапах Кубка мира с этой программой, у них очень хорошая, артистичная программа, они уже получали за нее десятки на этапах Кубка мира и нам не оставляют даже никакого зазора, чтобы мы могли по художественному впечатлению их обойти.
А в этой программе половина успеха — это именно художественное впечатление. Ставили упор на технику, ее выиграли, но не хватило четырех десятых. У них программа в асинхронной работе, а у нас танец — на синхронность. Понимали, что нам будут ставить оценки ниже, нужно было отыгрываться за счет исполнения.
Было несколько моментов, в которых могли добавить. У испанцев вся программа построена на синхронных движениях, они работают переменно один-второй, это их тактическое преимущество«, — цитирует Мальцева “Чемпионат”.
«Мы понимали, что можем соревноваться с ними только в технике. И мы сделали все возможное, но они тоже подняли свои коэффициенты. Все решила математика, и по сути, наш вид спорта сейчас — лотерея», — отметил Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Мужское синхронное плавание появилось раньше женского! Кто и как его придумал?