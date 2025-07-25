Синхронист Мальцев после серебра на ЧМ: «Все решила математика, и по сути, наш вид спорта сейчас — лотерея»

"Понимали, что будет тяжелая борьба, самая тяжелая, потому что наши главные конкуренты — испанцы — выступали на всех этапах Кубка мира с этой программой, у них очень хорошая, артистичная программа, они уже получали за нее десятки на этапах Кубка мира и нам не оставляют даже никакого зазора, чтобы мы могли по художественному впечатлению их обойти.