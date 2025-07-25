«Читали правила, там такого нет. Этот момент меня очень сбил». Максимову попросили снять очки перед выступлением Платоновой и Мальцева

— Вы всегда постановки своих ребят смотрите в очках. Что сегодня произошло?
— Ко мне прямо перед стартом подошли аж три представителя (международной федерации), отвели в уголок и сказали: «Гана, мы не можем вам разрешить сегодня стоять в очках». Я говорю: «А почему, где это прописано?» Мы специально даже читали правила, там такого нет. Мне (в очках) легче концентрироваться, меня отвлекает свет. Мне сказали: «По этике вы должны снять очки». Этот момент меня очень сбил.
Я не буду зацикливаться на этом, что это причина нашего проигрыша. Я изначально надевала очки, потому что был очень большой нервоз. Первые дни у меня постоянно подкатывали слезы к глазам, потому что я думаю о моем папе…
Ребята все равно молодцы, несмотря на то, что я как тренер им сейчас высказала. Я еще раз благодарю всех, кто нас поддерживал. Извините, что мы сегодня не смогли оправдать ваших ожиданий. Мы честно сделали свой максимум, — сказала Максимова.