«Читали правила, там такого нет. Этот момент меня очень сбил». Максимову попросили снять очки перед выступлением Платоновой и Мальцева

— Ко мне прямо перед стартом подошли аж три представителя (международной федерации), отвели в уголок и сказали: «Гана, мы не можем вам разрешить сегодня стоять в очках». Я говорю: «А почему, где это прописано?» Мы специально даже читали правила, там такого нет. Мне (в очках) легче концентрироваться, меня отвлекает свет. Мне сказали: «По этике вы должны снять очки». Этот момент меня очень сбил.