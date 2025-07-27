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«Динамо» с Карпиным в тройку не войдет. Победа над «Ростовом» — с душком, после странной ошибки Мелехина. И Валерий не должен совмещать — куда РПЛ смотрит?" Селюк о

«Динамо» выиграло «Ростов» — это было ясно еще до игры. Команда выигрывает за счет ошибки Мелехина, странной такой ошибки Мелехина. И даже если Мелехин действительно ошибся — эта победа с душком. Продавливают, чтобы из «Ростова» игроки переходили в «Динамо».

Источник: Спортс"

«Динамо» с Валерием Карпиным — и я могу поспорить с кем угодно — в тройку однозначно не войдет. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной.

Тут вообще все очень странно. Я не могу понять, куда смотрит РПЛ? Карпин мало того, что совмещает, так еще и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.

Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку еще взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну, а что — будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли, и Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами", — сказал агент.