«Динамо» с Валерием Карпиным — и я могу поспорить с кем угодно — в тройку однозначно не войдет. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной.
Тут вообще все очень странно. Я не могу понять, куда смотрит РПЛ? Карпин мало того, что совмещает, так еще и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.
Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку еще взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну, а что — будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли, и Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами", — сказал агент.