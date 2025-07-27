Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку еще взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну, а что — будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли, и Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами", — сказал агент.