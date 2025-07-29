Каминский о Логинове: «Подготовительную работу Александр с нами не проделал. Информацию о нем узнаю из новостей, как и все»

"Сейчас уже можно сказать, что не будет — всю подготовительную работу, которую он мог проделать с нами, Александр уже не проделал. Информацию о Логинове узнаю из новостей, как и все, наверное.
Читал, что он пробежал марафон. Хорошее дело, но в биатлонной команде беговой марафонец, наверное, не нужен. Если он пытается переквалифицироваться, то никто ему этого запретить не может.
Ситуация такова, что три лидера из четырех не хотят готовиться в составе основной команды, где у них условия, на мой взгляд, были бы получше. Прежде всего, была бы конкуренция, которая позволяет расти всем.
Я вижу это на примере Латыпова. Молодые ребята за ним тянутся и развиваются, где-то наступают ему на «хвост» на тренировках, и Эдик не хочет уступать, уже сам суетится, чтобы оставаться лучшим", — сказал тренер сборной России по биатлону Каминский.