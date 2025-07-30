Терюшков о переходах спортсменов в другие страны: «На нейтральный статус согласны лишь те, кто в шаге от смены гражданства»

— Как вы оцените решение и мотивы Якушиной сменить гражданство и продолжающийся отток российских спортсменов из страны?
— Профессиональные спортсмены-патриоты, разделяющие с Родиной и радости, и горести, не согласны быть «без роду, без племени». На нейтральный статус согласны лишь те, кто в шаге от смены спортивного гражданства.
Далеко за примерами ходить не надо — это и Касаткина, Дэвис и Смолкин, Костенюк, вот и Якушина.
Чем дольше спортивное руководство будет отказываться выявлять причины и лечить спортивный недуг предательства, тем серьезнее будут для страны последствия. Сколько ни говори с голубых экранов «сладко», но при виде людей, отказавшихся ради карьеры от флага России, все равно населению горько, кисло и мерзко, — рассказал депутат Госдумы Роман Терюшков.