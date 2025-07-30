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Терюшков о переходах спортсменов в другие страны: «На нейтральный статус согласны лишь те, кто в шаге от смены гражданства»

На днях серебряный призер чемпионата России-2024 по легкой атлетике в семиборье 19-летняя Софья Якушина сообщила, что получила гражданство Турции.

Источник: Спортс"

— Как вы оцените решение и мотивы Якушиной сменить гражданство и продолжающийся отток российских спортсменов из страны?

— Профессиональные спортсмены-патриоты, разделяющие с Родиной и радости, и горести, не согласны быть «без роду, без племени». На нейтральный статус согласны лишь те, кто в шаге от смены спортивного гражданства.

Далеко за примерами ходить не надо — это и Касаткина, Дэвис и Смолкин, Костенюк, вот и Якушина.

Чем дольше спортивное руководство будет отказываться выявлять причины и лечить спортивный недуг предательства, тем серьезнее будут для страны последствия. Сколько ни говори с голубых экранов «сладко», но при виде людей, отказавшихся ради карьеры от флага России, все равно населению горько, кисло и мерзко, — рассказал депутат Госдумы Роман Терюшков.