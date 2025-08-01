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Судейская комиссия признала ошибку арбитров в моменте с незасчитанной попыткой в матче «Локомотива» и «Красного Яра»

В первом полуфинале «Локомотив» обыграл «Красный Яр» (19:10).

Красноярцам не засчитали попытку в первом тайме, так как ни с одной камеры было не видно, что мяч коснулся зачетки.

«В этом игровом эпизоде судья не фиксирует попытку РК “Красный Яр”, так как не видит четкого приземления. Следует отметить неудачную позицию судьи. При просмотре эпизода с помощью ТМО ни с одной камеры приземление мяча зафиксировать нет возможности. В этой ситуации ТМО не может рекомендовать засчитать попытку. При этом по видеоповторам виден явный завал мола (№ 8 белый).

Правильное решение по мнению ЭСК — это штрафная попытка и желтая карточка игроку № 8 «Локомотив». Судейская бригада (включая ТМО) совершает ошибку, имеющую высокое значение", — говорится в решении экспертно-судейской комиссии.

Также ЭСК признала еще две ошибки судей в матче — обе в пользу «Локомотива».