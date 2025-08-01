Судейская комиссия признала ошибку арбитров в моменте с незасчитанной попыткой в матче «Локомотива» и «Красного Яра»

«В этом игровом эпизоде судья не фиксирует попытку РК “Красный Яр”, так как не видит четкого приземления. Следует отметить неудачную позицию судьи. При просмотре эпизода с помощью ТМО ни с одной камеры приземление мяча зафиксировать нет возможности. В этой ситуации ТМО не может рекомендовать засчитать попытку. При этом по видеоповторам виден явный завал мола (№ 8 белый).