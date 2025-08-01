Про четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова снимут фильм

Уверен, кинокартин, рассказывающих нам о богатой истории отечественного спорта, которую мы не имеем права забыть или потерять, должно быть больше. Такие идеи мы поддерживаем. Впрочем, не только автобиографичные истории, но и те, которые популяризируют отдельные виды спорта.