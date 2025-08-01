Про четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова снимут фильм

"Уверен, что этого человека на фотографии узнали все без исключения ценители биатлона — 4-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, легенда спорта — Александр Иванович Тихонов.
В свое время именно его успехи и достижения привлекли к занятиям спортом, в частности биатлоном, большое число детей.
Скоро уникальная биография биатлониста Тихонова найдет свое отражение на больших экранах. Готовится к производству художественный фильм.
Уверен, кинокартин, рассказывающих нам о богатой истории отечественного спорта, которую мы не имеем права забыть или потерять, должно быть больше. Такие идеи мы поддерживаем. Впрочем, не только автобиографичные истории, но и те, которые популяризируют отдельные виды спорта.
В фокусе моего внимания и в работе кинопродюсеров сейчас еще один зрительский проект. Из подробностей могу сказать только, что он объединит Дальний Восток России и большой спорт", — написал Михаил Дегтярев.