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Тренер сборной России по прыжкам в воду Феоктистова: «Нам надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы»

"Надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы. Они ездят по миру, работают по контракту. Китайский специалист мог бы помогать нашим тренерам, к примеру, проводить мастер-классы. Возможно, это позволило бы нам внести корректировку.

Источник: Спортс"

"Надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы. Они ездят по миру, работают по контракту. Китайский специалист мог бы помогать нашим тренерам, к примеру, проводить мастер-классы. Возможно, это позволило бы нам внести корректировку. Много мыслей на этот счет.

Мне как тренеру было бы интересно. У нас даже в целевой комплексной программе есть пункт о привлечении иностранных специалистов. Надо продумать этот вопрос, найти хорошего специалиста", — рассказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Ольга Феоктистова.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российские прыгуны из 10 пока разыгранных комплектов наград завоевали 2 медали — серебро и бронзу. На счету китайских спортсменов 8 золотых медалей, серебро и 3 бронзы.