Тренер сборной России по прыжкам в воду Феоктистова: «Нам надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы»

"Надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы. Они ездят по миру, работают по контракту. Китайский специалист мог бы помогать нашим тренерам, к примеру, проводить мастер-классы. Возможно, это позволило бы нам внести корректировку. Много мыслей на этот счет.