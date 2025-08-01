«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира

Так получилось, когда я была в сборной Советского Союза, СНГ и России, я не дошла до первого места на мировом чемпионате. После этого, когда началась тренерская работа, только в этом году нам представилась возможность выехать таким составом и благодаря этому закрылся мой гештальт. Получилась первая золотая медаль в моей жизни на уровне чемпионата мира, — сказала Максимова.