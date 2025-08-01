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«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира

Под руководством Максимовой на чемпионате мира синхронист Александр Мальцев завоевал три золота на турнире — две победы в соло и одна в технической программе с Майей Гурбанбердиевой. Также он взял серебро в произвольной программе с Олесей Платоновой.

Источник: Спортс"

— Это ваша первая золотая медаль, которую дарят спортсмены. Расскажите про это.

— Да, я хочу поблагодарить ребят. Это первая моя золотая медаль, потому что так сложилось, что у нас обычно дарят запасные медали. Мы же не можем попросить основную медаль у спортсменов, а когда появляется запасная медаль, наконец‑то есть возможность ее подарить тренеру.

Так получилось, когда я была в сборной Советского Союза, СНГ и России, я не дошла до первого места на мировом чемпионате. После этого, когда началась тренерская работа, только в этом году нам представилась возможность выехать таким составом и благодаря этому закрылся мой гештальт. Получилась первая золотая медаль в моей жизни на уровне чемпионата мира, — сказала Максимова.