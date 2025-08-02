Алина Гайфутдинова: «Очень рада нашей победе в эстафете. Просто на седьмом небе от счастья была»

Сегодня утром сборная отобралась в финал смешанной эстафеты вольным стилем с четвертым временем — Гайфутдинова плыла на одном из этапов.
«Очень рада была нашей победе в эстафете, нашей “золотой” эстафете. Я просто на седьмом небе от счастья была. Не понимала тогда, меня трясет от усталости так от своего “полтинника” или я так безумно за всех рада?
Буду болеть за ребят вечером, у меня завтра две сотни на спине, поэтому меня вряд ли поставят на финал, поберегут. Но пока мы планы не знаем, составы не знаем, вопрос еще по завтрашней эстафете", — рассказала Алина Гайфутдинова.