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Алина Гайфутдинова: «Очень рада нашей победе в эстафете. Просто на седьмом небе от счастья была»

Российские пловцы выиграли смешанную комплексную эстафету.

Источник: Спортс"

Сегодня утром сборная отобралась в финал смешанной эстафеты вольным стилем с четвертым временем — Гайфутдинова плыла на одном из этапов.

«Очень рада была нашей победе в эстафете, нашей “золотой” эстафете. Я просто на седьмом небе от счастья была. Не понимала тогда, меня трясет от усталости так от своего “полтинника” или я так безумно за всех рада?

Буду болеть за ребят вечером, у меня завтра две сотни на спине, поэтому меня вряд ли поставят на финал, поберегут. Но пока мы планы не знаем, составы не знаем, вопрос еще по завтрашней эстафете", — рассказала Алина Гайфутдинова.