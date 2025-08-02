Александр Мальцев о российских синхронистах: «На чемпионате мира нас ждали. Мы не потеряли авторитет»

"Нас все очень хорошо помнят. Мы оставили большой след в истории синхронного плавания своими выступлениями и достижениями. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли. Много кто говорил, что рад нашему возвращению, что мы снова показываем замечательные программы и держим высокую планку.
Мы не потеряли авторитет. Мои победы в соло показали, что я являюсь лидером мирового мужского синхронного плавания. В завершение чемпионата мира World Aquatics признала меня лучшим синхронистом турнира, что очень приятно и также подтверждает их хорошее отношение ко мне как спортсмену", — сказал Мальцев, взявший в Сингапуре три золота и серебро.
«В Париже-2024 я бы встал в женскую группу. Но все рухнуло». Интервью лучшего синхрониста мира.