Александр Мальцев о российских синхронистах: «На чемпионате мира нас ждали. Мы не потеряли авторитет»

"Нас все очень хорошо помнят. Мы оставили большой след в истории синхронного плавания своими выступлениями и достижениями. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли. Много кто говорил, что рад нашему возвращению, что мы снова показываем замечательные программы и держим высокую планку.