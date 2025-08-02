Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Мальцев о российских синхронистах: «На чемпионате мира нас ждали. Мы не потеряли авторитет»

"Нас все очень хорошо помнят. Мы оставили большой след в истории синхронного плавания своими выступлениями и достижениями. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли.

Источник: Спортс"

"Нас все очень хорошо помнят. Мы оставили большой след в истории синхронного плавания своими выступлениями и достижениями. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли. Много кто говорил, что рад нашему возвращению, что мы снова показываем замечательные программы и держим высокую планку.

Мы не потеряли авторитет. Мои победы в соло показали, что я являюсь лидером мирового мужского синхронного плавания. В завершение чемпионата мира World Aquatics признала меня лучшим синхронистом турнира, что очень приятно и также подтверждает их хорошее отношение ко мне как спортсмену", — сказал Мальцев, взявший в Сингапуре три золота и серебро.

«В Париже-2024 я бы встал в женскую группу. Но все рухнуло». Интервью лучшего синхрониста мира.