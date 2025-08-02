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Александр Мальцев: «Ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится. Первые места рано или поздно будут»

Российские синхронистки завоевали на турнире два серебра в группах и две бронзы в дуэтах.

"Я считаю вполне успешными выступления наших девушек в дуэте и группах. Серебряная и бронзовые медали — тоже очень хороший результат. Я понимаю, что все привыкли только к золоту.

Нужно понимать, что вид спорта изменился, правила — тоже. Во многом это делалось для того, чтобы не было одного лидера и на каждом старте побеждали разные страны и разные спортсмены. В этом отношении занять призовые места — уже большое достижение.

Кроме того, выступавших спортсменок можно назвать новичками. Это еще неопытные девушки, которые не так давно пришли в сборную. Они не выступали ни на одном международном старте и сразу поехали на чемпионат мира. Они достойно справились со всеми задачами, стрессом, показали все программы.

Особенно хочу отметить выступление в акробатической группе, где в предварительном старте они заняли лишь седьмое место, допустив одну ошибку, которая стоила потерянных баллов. В финале они собрались и показали достойный результат. У судей не было никаких оснований оставить их без медалей. Хорошие результаты. Есть к чему стремиться и над чем работать.

Могу только поздравить нашу команду и молодых девчонок с дебютом на чемпионате мира. Это только начало их спортивной карьеры. Я уверен, что впереди еще будет множество побед.

Ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится. Просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться к современным реалиям этого вида спорта, чтобы девушки получили больше опыта на таких стартах. Я думаю, первые места рано или поздно будут. Мы все будем болеть и ждать этого", — сказал Мальцев.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ — эпоха ушла?