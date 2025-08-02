Александр Мальцев: «Ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится. Первые места рано или поздно будут»

Ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится. Просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться к современным реалиям этого вида спорта, чтобы девушки получили больше опыта на таких стартах. Я думаю, первые места рано или поздно будут. Мы все будем болеть и ждать этого", — сказал Мальцев.