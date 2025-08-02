Журова о школе Загитовой: «Я бы не дала назвать своим именем спортивный объект, пока жива»

Возможно, причина еще и в том, что не все уверены, что Загитова будет принимать непосредственное участие в работе своей школы. Надо ведь контролировать, приезжать постоянно, а по их мнению, она делать этого не будет. Но давайте сначала посмотрим, как это будет устроено, а потом будем оценивать. В конце концов, это же не притон, а спортивный объект", — сказала Светлана Журова.