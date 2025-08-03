Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова — пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»

Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания. Наверное, не критикуют только того, кто ничего не делает. Уверена, 90% спортсменов, которые сейчас не очень хотят туда уехать, после соревнований скажут, что были неправы. Возможно, мы не получим то количество зрителей, которое было в Ижевске, но ведь и в Тюмени у нас не было публики, а разница с Москвой 2 часа. Мне кажется, все эти слова — пустозвон", — сказала глава ФЛГР Вяльбе.