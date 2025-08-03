Бьорндален о гибели Дальмайер: «Ужасная трагедия. Нам будет очень не хватать Лауры»

Это напоминание о том, какой мучительной бывает жизнь. И ты начинаешь ценить ее, особенно когда речь идет о твоих детях. Ничто не стоит принимать как должное. У всех случаются трудности, но когда у вас все хорошо и вы здоровы, нужно ценить это.