Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим — тоже бы не расстроился. Все равно успех»

"Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Все равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.
Если бы стоял вопрос по первому месту, то тоже лучше пусть два первых места. Недаром сделали так, правильно смотреть по сотым, не нужно что-то придумывать и выверять", — сказал четырехкратный чемпион мира на короткой воде Самусенко.
? ? ? ? Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!