Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим — тоже бы не расстроился. Все равно успех»

В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине Самусенко и Кетце показали одинаковое время — 24,17. Их обоих наградили серебряными медалями. Победу одержал Климент Колесников.

Источник: Спортс"

"Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Все равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.

Если бы стоял вопрос по первому месту, то тоже лучше пусть два первых места. Недаром сделали так, правильно смотреть по сотым, не нужно что-то придумывать и выверять", — сказал четырехкратный чемпион мира на короткой воде Самусенко.

? ? ? ? Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!