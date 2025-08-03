Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим — тоже бы не расстроился. Все равно успех»

"Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Все равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.