Константин Мансуров и Ксения Душкова стали победителями ультрамарафона на дистанции 100 км на спортивно-музыкальном фестивале MMK WILD FEST

Участники соревновались на на дистанциях 100 км (набор высоты −2950 м), 65 км (набор высоты −2300 м), 30 км с набором высоты 950 м и 12 км (набор высоты — 570 м). Маршруты прошли по предгорьям большого Уральского хребта.
Также состоялись следующие соревнования:
велогонки по грунтовым и лесным тропинкам на дистанциях 85 км (набор высоты — 1400 м), 60 км (набор высоты — 700 м) и 35 км с набором высоты 450 м;
заплывы в озере Банном (самое глубокое озеро в Башкирии) X-WATERS BANNOYE на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км и 10 км;
заплывы на SUP-досках;
фан-соревнования по спортивному ориентированию (дистанция со свободным стартом без награждения).
Победителями ультрамарафона на дистанции 100 км стали Константин Мансуров (9:43:56) и Ксения Душкова (12:44:10), на дистанции 65 км — Дмитрий Хохлов (6:20:13) и Ольга Баранова (7:06:39), на дистанции 30 км — Иван Шабалин (2:36:57) и Екатерина Лузина (2:59:13), на дистанции 12 км — Петр Тихонов (1:00:35) и Екатерина Ковеза (1:13:18).
Первыми на велогонке на дистанции 85 км стали Яков Френклах (3:47:42) и Екатерина Игнатьева (4:38:11), на дистанции 60 км — Василий Катков (2:12:42) и Екатерина Герасимова (3:19:31), на дистанции 35 км — Антон Максимов (1:15:41) и Ольга Вынага (1:44:27).
Золото на заплыве в озере Банном на дистанции 1 км взял Дмитрий Мальцев (13:45) и Анастасия Таскаева (16:09), на дистанции 2 км — Дмитрий Мальцев (33:36) и Марина Васильева (40:46), на дистанции 4 км — Геннадий Таскаев (59:00) и Даяна Кафеева (1:12:42), на дистанции 10 км — Максим Иванов (2:18:45) и Мария Коюшева (2:38:01).
Результатов заплывов доступны по ссылке, результаты забегов и велозаездов можно посмотреть на сайте MyRace.