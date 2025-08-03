Константин Мансуров и Ксения Душкова стали победителями ультрамарафона на дистанции 100 км на спортивно-музыкальном фестивале MMK WILD FEST

Золото на заплыве в озере Банном на дистанции 1 км взял Дмитрий Мальцев (13:45) и Анастасия Таскаева (16:09), на дистанции 2 км — Дмитрий Мальцев (33:36) и Марина Васильева (40:46), на дистанции 4 км — Геннадий Таскаев (59:00) и Даяна Кафеева (1:12:42), на дистанции 10 км — Максим Иванов (2:18:45) и Мария Коюшева (2:38:01).