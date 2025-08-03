Татьяна Покровская: «Не скажу, что кто-то меня удивил на чемпионате мира. Выросла Испания, подтянулась Мексика, китайцы не впечатлили»

"Мы четыре года не выезжали на серьезные соревнования, из международных — только Игры БРИКС, но там было мало стран, с которыми мы могли по-серьезному соперничать. Все спортсменки, которые выступали в группе, впервые участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира. Было тревожно за то, как они себя поведут.