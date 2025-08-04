Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»

"Мальцева поздравлял с победой трижды. Как ни гляну, как ни открою — медаль, еще медаль. Даже зависть пробивает, молодец! Еще с давнейших времен за ним слежу, когда он только фурор произвел. Такие, как он, мотивируют. Я помню все эти разговоры поначалу, когда только в синхронном плавании появились мужчины, всю эту тему раздували, спрашивали, для чего, зачем… А вот как в итоге!