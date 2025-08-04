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Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»

"Мальцева поздравлял с победой трижды. Как ни гляну, как ни открою — медаль, еще медаль. Даже зависть пробивает, молодец! Еще с давнейших времен за ним слежу, когда он только фурор произвел. Такие, как он, мотивируют.

Источник: Спортс"

"Мальцева поздравлял с победой трижды. Как ни гляну, как ни открою — медаль, еще медаль. Даже зависть пробивает, молодец! Еще с давнейших времен за ним слежу, когда он только фурор произвел. Такие, как он, мотивируют. Я помню все эти разговоры поначалу, когда только в синхронном плавании появились мужчины, всю эту тему раздували, спрашивали, для чего, зачем… А вот как в итоге!

Я нейтрально отношусь ко всему, если это в итоге официальный вид спорта, и Саша им занимается. Нифига себе, он семикратный чемпион мира, попробуй повтори! Кто его осуждать будет? Я к любому виду спорта отношусь с уважением", — сказал Колесников.