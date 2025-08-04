Колесников о победном заплыве на ЧМ: «Изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень. Больше обрадовался не за себя, а за Самусенко»

"Я доволен. Чемпионат был тяжелым для нас, для меня в том числе. Я изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень, больше обрадовался не за себя, а за Пашу (Самусенко).
Настроен был побеждать. Я выходил как рекордсмен мира, поэтому была высокая ответственность. Можно сказать, защитил свое звание", — сказал Колесников.
Также Колесников отреагировал на новый формат медалей ЧМ, которые изготовлены из переработанных алюминиевых банок. Пловец предположил, что скоро спортсменам будут выдавать «листочек с QR-кодом».
Кто лучший пловец в истории России? Колесников уже 3-й в рейтинге Спортса«».