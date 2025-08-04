Минаков о чемпионате мира: «Я доволен, но хотелось, чтобы был лучше индивидуальный результат»

— Безусловно, я доволен результатом, но хотелось, чтобы был лучше индивидуальный результат. Однако в командной гонке все получилось.
— Ощущалось ли давление в связи с нейтральным статусом?
— В этом году давления было меньше, было больше прав. Получалось даже поддерживать своих коллег по команде.
— Просочилась информация, что не приехал ваш багаж. Что было самое ценное в чемодане?
— Не знаю, что сейчас с багажом. Оставил этот вопрос администраторам команды. Главное, что медаль с собой. А так… в чемодане только вещи для соревнований. Уверен, что найдется, — сказал Минаков.
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.