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Минаков о чемпионате мира: «Я доволен, но хотелось, чтобы был лучше индивидуальный результат»

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре пловец Минаков выиграл комбинированную эстафету 4×100 метров в составе сборной России. В индивидуальных видах он остался без медалей.

Источник: Спортс"

— Безусловно, я доволен результатом, но хотелось, чтобы был лучше индивидуальный результат. Однако в командной гонке все получилось.

— Ощущалось ли давление в связи с нейтральным статусом?

— В этом году давления было меньше, было больше прав. Получалось даже поддерживать своих коллег по команде.

— Просочилась информация, что не приехал ваш багаж. Что было самое ценное в чемодане?

— Не знаю, что сейчас с багажом. Оставил этот вопрос администраторам команды. Главное, что медаль с собой. А так… в чемодане только вещи для соревнований. Уверен, что найдется, — сказал Минаков.

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.