Кравец о том, что возглавил «Барыс»: «Рад, что в итоге получил назначение. Инфраструктура клуба очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться»

Я тут практически никого не знаю. Хотелось бы увидеть, как они себя проявят во время игровых ситуаций, ну и всегда нравится, когда помощники не только подают шайбу, но и проводят те идеи, которые мы с ними обсуждаем", — сказал Кравец.