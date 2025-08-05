Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравец о том, что возглавил «Барыс»: «Рад, что в итоге получил назначение. Инфраструктура клуба очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться»

Вчера было объявлено, что 61-летний специалист стал главным тренером казахстанского клуба.

Источник: Спортс"

"Рад, что в конечном итоге я получил назначение. В принципе, переговоры достаточно быстро прошли. Были маленькие нюансы, но все решения происходили быстро.

Первые впечатления: сам стадион, арена, бассейн, тренажерный зал, вся эта инфраструктура очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться и показывать ту игру, которую от них ждут все болельщики.

Я тут практически никого не знаю. Хотелось бы увидеть, как они себя проявят во время игровых ситуаций, ну и всегда нравится, когда помощники не только подают шайбу, но и проводят те идеи, которые мы с ними обсуждаем", — сказал Кравец.