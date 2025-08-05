Кравец о том, что возглавил «Барыс»: «Рад, что в итоге получил назначение. Инфраструктура клуба очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться»

"Рад, что в конечном итоге я получил назначение. В принципе, переговоры достаточно быстро прошли. Были маленькие нюансы, но все решения происходили быстро.
Первые впечатления: сам стадион, арена, бассейн, тренажерный зал, вся эта инфраструктура очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться и показывать ту игру, которую от них ждут все болельщики.
Я тут практически никого не знаю. Хотелось бы увидеть, как они себя проявят во время игровых ситуаций, ну и всегда нравится, когда помощники не только подают шайбу, но и проводят те идеи, которые мы с ними обсуждаем", — сказал Кравец.