Кирилл Пригода: «Мы приезжаем на соревнования не решать политические вопросы, а показывать результат и бороться за медали»

— Все хорошо, ребята по нам соскучились, все же российское плавание вносит хороший вес в мировое плавание. Многие были рады конкуренции, потому что настоящий профессионал всегда гоняется не за победами, а за результатами. А мы как одна из частей результата вернулись, и это придало определенный мандраж и драйв, — сказал двукратный чемпион мира.