Кирилл Пригода: «Мы приезжаем на соревнования не решать политические вопросы, а показывать результат и бороться за медали»

— Абсолютно нет. Спорт всегда должен быть вне политики. Мы приезжаем на соревнования не решать какие‑то политические вопросы, мы едем выступать, показывать результат и бороться за медали. Все работали, все выложились, все молодцы.
— Как проходило общение с коллегами из других сборных?
— Все хорошо, ребята по нам соскучились, все же российское плавание вносит хороший вес в мировое плавание. Многие были рады конкуренции, потому что настоящий профессионал всегда гоняется не за победами, а за результатами. А мы как одна из частей результата вернулись, и это придало определенный мандраж и драйв, — сказал двукратный чемпион мира.