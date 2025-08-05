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Кирилл Пригода: «Мы приезжаем на соревнования не решать политические вопросы, а показывать результат и бороться за медали»

— На чемпионате мира вы были в нейтральном статусе. Довлело ли это на вас?

Источник: Спортс"

— Абсолютно нет. Спорт всегда должен быть вне политики. Мы приезжаем на соревнования не решать какие‑то политические вопросы, мы едем выступать, показывать результат и бороться за медали. Все работали, все выложились, все молодцы.

— Как проходило общение с коллегами из других сборных?

— Все хорошо, ребята по нам соскучились, все же российское плавание вносит хороший вес в мировое плавание. Многие были рады конкуренции, потому что настоящий профессионал всегда гоняется не за победами, а за результатами. А мы как одна из частей результата вернулись, и это придало определенный мандраж и драйв, — сказал двукратный чемпион мира.