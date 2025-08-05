Руслан Терновой о нейтральном статусе на ЧМ: «Не было никаких ущемлений, дискриминации, провокаций»

— Нет, мы были рады, что нас допустили, это уже огромный успех. У нас спрашивали, откуда мы, отвечали, что у нас нейтральный статус. Но все прекрасно понимали. Думаю, статус — это небольшая формальность.
— Строго ли следили за соблюдением правил?
— Не скажу, что строго. Не было никаких ущемлений, дискриминации, провокаций. Нас тепло встретили, со всеми общался. Знакомые спортсмены, тренеры, все были рады, что мы приехали. Все было хорошо.
— Как думаете, когда вернутся флаг и гимн?
— От меня здесь ничего не зависит. Хотелось бы выступать с флагом, за свою страну, но уже хорошо, что мы попали на чемпионат мира, — сказал Терновой.