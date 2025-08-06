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Светлов о «Барысе»: «Клуб вернулся на правильный курс, сделав ставку на российского тренера. При правильном строительстве команда поборется за плей-офф»

— Что отметили для себя на проходящей неделе?

Источник: Спортс"

— Все годы КХЛ с интересом следил за хоккеем Казахстана и «Барысом», где делали интересный сплав из казахстанских, российских и североамериканских хоккеистов. Такой курс позволял команде стабильно выходить в плей-офф и быть боевой единицей КХЛ. Кстати, усть-каменогорская школа одно время считалась одной из ведущих на всем нашем хоккейном пространстве.

К сожалению, в последние годы «Барыс» ушел от взвешенности, его бросало из крайности в крайность, он включился в моду на натурализацию. Прошлый сезон, когда команда сразу же затонула в подвале Восточной конференции, — показатель.

И вот пришла новость о том, что клуб наконец-то определился и сделал ставку на российского тренера, моего коллегу Михаила Кравеца. Это радует, на мой взгляд, «Барыс» вернулся на правильный курс.

— Не поздновато ли?

— Предсезонка только начинается, а старт чемпионата в этом году сдвинут на середину первой декады сентября. Если использовать этот месяц по максимуму — и на селекцию, и на подготовку, то все в порядке.

— Новый главный тренер «Барыса» заявил, что в ближайшее время руководство сможет усилить состав еще десятью игроками. Это реально?

— Вполне. Понятно, что сейчас нет такой конкуренции, как, например, во времена советского хоккея. Тем не менее мастера на рынке есть. Да и лимит на легионеров на команду не давит.

Тут самое правильное — найти правильный баланс между казахстанской молодежью, игроками среднего звена и ветеранами. Думаю, что для российского тренера никакой загадки тут нет, менталитет хоккеистов с постсоветского пространства всем понятен.

При правильном строительстве команда будет бороться за плей-офф, — сказал олимпийский чемпион.