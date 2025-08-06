Светлов о «Барысе»: «Клуб вернулся на правильный курс, сделав ставку на российского тренера. При правильном строительстве команда поборется за плей-офф»

— Все годы КХЛ с интересом следил за хоккеем Казахстана и «Барысом», где делали интересный сплав из казахстанских, российских и североамериканских хоккеистов. Такой курс позволял команде стабильно выходить в плей-офф и быть боевой единицей КХЛ. Кстати, усть-каменогорская школа одно время считалась одной из ведущих на всем нашем хоккейном пространстве.